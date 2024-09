Cyclisme - Mondiaux : Pogaçar l’a «tué», il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Tadej Pogacar s’est imposé lors des championnats du monde à Zurich. Le Slovène, parti à plus de 100 kilomètres de l’arrivée, a tué tout suspens, et n’a jamais été rattrapé par le moindre poursuivant. Capitaine de l’équipe de France, Thomas Voeckler a été écœuré par le coureur de 26 ans, qui continue de marquer l’histoire du cyclisme.

Immense Tadej Pogacar. A seulement 26 ans, le Slovène connaît sans aucun doute la plus belle saison de sa carrière. Déjà vainqueur du Giro ainsi que du Tour de France, Pogacar s’est adjugé son premier titre mondial ce dimanche à Zurich.

Cyclisme - Mondiaux : «Passer pour des guignols», Voeckler lâche un coup de pression https://t.co/OnPMnOdDWU pic.twitter.com/QCPunodB66 — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« C'était peut-être stupide de ma part »

« Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête », a réagi Tadej Pogacar, parti à 100 kilomètres de l’arrivée. « Ce n'était évidemment pas le plan prévu au départ mais la course s'est débloquée vite, avec une échappée dangereuse devant. C'était peut-être stupide de ma part. Heureusement que j'y suis arrivé. Je ne peux pas croire ce qui vient juste de se passer. Je m'étais mis une énorme pression. J'avais fait de ce titre un grand objectif au bout d'une saison parfaite. C'est incroyable ».

« C'est encore plus bluffant de parvenir à réaliser ce qu'il fait »

Invité de l’émission Bartoli Time sur RMC, le capitaine français Thomas Voeckler semblait complètement bluffé par le Slovène : « Au-delà du palmarès, c'est la manière. C'est bluffant. Le garçon est charmant, il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas de pitié pour les autres. J'adore le garçon. Sur ce qu'on voit cette année, il y a beaucoup de suspense pour la deuxième place. Il a fait une croix sur le Tour d'Espagne alors qu'il aurait pu faire un triplé. Les championnats du monde, c'est différent. Il a réussi à partir tout seul. Il tue le suspense mais ça peut agacer. On parle de 'Cannibale' avec Eddy Merckx, je me demande si ce n'est pas plus, dans le sens où le vélo est plus dur et plus concurrentiel aujourd'hui. Je ne veux pas les comparer parce que ce n'est pas comparable. C'est encore plus bluffant de parvenir à réaliser ce qu'il fait », a lâché l’ancien puncheur.