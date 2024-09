Cyclisme - Mondiaux : Après le Tour de France, Tadej Pogacar entre dans la légende !

Arnaud De Kanel

Le prince est devenu roi. Au terme d'une course sensationnelle, Tadej Pogacar a remporté son premier titre de champion du monde dimanche à Zurich. Un succès qui lui permet d'entrer encore un peu plus dans la légende du cyclisme.

Monumental Tadej Pogacar. Dimanche après-midi à Zurich, le coureur slovène a remporté le titre de champion du monde pour la première fois de sa carrière. Parti à 101km de l'arrivée, Pogacar est allé au bout et le peloton ne l'a jamais revu. « C'était une journée incroyable, je ne peux pas y croire. Quand j'étais enfant, je ne rêvais même pas d'avoir ce maillot. Je rêvais à peine d'être au départ d'un Tour de France ou d'un Mondial. (...) C'est bien plus qu'un rêve qui devient réalité et j'ai hâte de faire les prochaines courses dans ce maillot. Je veux le montrer dès cette année », confiait le nouveau champion du monde à l'arrivée. Avec cette histoire, il marque l'histoire de son sport.

Le sacre légendaire de Pogacar

Médaillé de bronze l'an dernier, Tadej Pogacar a rapporté une troisième médaille à la Slovénie dimanche, la première en or. Son exploit est d'autant plus grand qu'il vient couronner une saison exceptionnelle. Vainqueur du Giro au printemps, puis du Tour de France cet été, Tadej Pogacar devient le troisième coureur à réaliser cet incroyable triplé après Eddy Merckx et Stephen Roche. Il aura donc fallu attendre 37 ans pour trouver un successeur à l'Irlandais.

Merckx s'incline

Considéré comme le plus grand cycliste de tous les temps, Eddy Merckx estime que Tadej Pogacar est désormais le meilleur de l'histoire après ce succès. « C'est évident qu'il (Pogacar) est maintenant au-dessus de moi. Je le pensais déjà un peu au fond de moi-même quand j'avais vu ce qu'il avait fait sur le dernier Tour de France mais ce soir il n'y a plus de doute. Évidemment, on ne peut jamais comparer les époques, mais là on a affaire à un coureur incroyable. Moi, je n'attaquais pas à 100 kilomètres de l'arrivée sur un Championnat du monde, ce qu'il a réalisé aujourd'hui (dimanche) est inimaginable. On s'en souviendra encore pendant très longtemps. Il a pris beaucoup de risques face à Van der Poel et Evenepoel mais ça ne lui a pas fait peur. C'est là qu'on comprend que Pogacar est un immense champion, il est hors norme », a confié le Cannibale à L'Equipe. Tout simplement historique.