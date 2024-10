Cyclisme : Après le Mondial, Pogacar veut encore une grande victoire en 2024 !

Alexandre Higounet

Alors qu’il a déjà accompli une saison 2024 incroyable, entre un doublé Giro-Tour, un titre de champion du monde et Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar ne compte pas s’arrêter là. Et avant de mettre un terme à sa saison, il vise une nouvelle grande victoire dans un Monument pour un nouveau record.

Après avoir déjà remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour d’Italie et le Tour de France, sans oublier non plus les Stade Bianche, le Grand-Prix de Montréal ou encore le Tour de Catalogne, Tadej Pogacar est allé chercher son premier titre de champion du monde dimanche dernier sur le parcours très exigeant de Zurich, et ce au terme d’un raid incroyable de quasiment 100 kilomètres, au cours duquel il a éparpillé toutes les équipes lancées à sa poursuite, notamment la Belgique et les Pays-Bas.

S’il va au Tour d’Emilie samedi, ce n’est pas pour rien…

Après autant de victoires et un tel exploit, on aurait pu croire que le champion slovène aspire à un peu de repos. Mais il n’en sera rien. Pogacar a en effet prévu de s’aligner samedi au très difficile Tour d’Emilie, avec plusieurs montées très rudes au programme, et notamment la terrible cote de San Luca (2.1 km à 9% de moyenne).

Au tour de la Lombardie pour Pogacar

Et si Tadej Pogacar a décidé de s’aligner sur le Tour d’Emilie, c’est en préparation d’un autre grand rendez-vous que le Slovène s’est fixé pour terminer sa saison en beauté. Il s’agit du Tour de Lombardie, une course que non seulement il adore, mais qui le lui rend bien puisqu’il y a déjà levé les bras à trois reprises en 2021, 2022 et 2023. Pour clore sa saison exceptionnelle, Pogacar va donc viser un nouvel exploit de légende, à savoir remporter le Tour de Lombardie quatre fois d’affilée, encore une performance probablement jamais réalisée dans le passé. Compte tenu de son état de forme, le Slovène arrivera une nouvelle fois avec un statut de grand favori, même si la concurrence sera tout de même très relevée puisque Remco Evenepoel et Primoz Roglic, entre autres, sont aux aussi annoncés au départ. Et nul doute que le champion belge aura une forte envie de revanche après le numéro de Pogacar lors des championnats du monde.