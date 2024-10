OM : Triste record à Marseille, c'est historique !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a été tenu en échec par Angers au stade Vélodrome. Lors de ce duel, deux cartons rouges ont été distribués dans la première demi-heure de jeu. Une première en Ligue 1 depuis que Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire de l'OM.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est frotté à Angers. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas réussi à empocher les trois points. En effet, l'OM et Angers se sont neutralisés au Vélodrome (1-1).

PSG : Luis Enrique fait une victime à 90M€, il se justifie https://t.co/AMByK27srQ — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Rao-Lisoa et Maupay ont été expulsés

Lors de la confrontation entre l'OM et Angers, l'arbitre de la rencontre a dégainé deux cartons rouges. En effet, Lilian Rao-Lisoa et Neal Maupay se sont fait expulser à la 26ème et à la 30ème minute de jeu.

Du jamais vu sous McCourt

D'après Opta, l'OM et Angers ont battu un triste record ce vendredi soir. En effet, c'est la première fois que deux cartons rouges sont sortis dans la première demi-heure de jeu d'une rencontre de Ligue 1, et ce, depuis que Frank McCourt est le nouveau président marseillais. Auparavant, David Ospina et Éric Mouloungui avaient été expulsé dans les mêmes conditions. C'était le 19 novembre 2011 lors du choc entre l'OGC Nice et l'ASSE.