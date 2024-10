Deschamps viré, Griezmann est déjà à l’affût !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au début de la semaine dernière, Antoine Griezmann lâchait une bombe en annonçant la fin de sa carrière internationale. Un timing qui intrigue mais qui serait lié à une lassitude et notamment à une dégradation de son statut en Bleus. C'est la raison pour laquelle un départ de Didier Deschamps pourrait tout changer.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Antoine Griezmann a effectivement annoncé la fin de sa carrière internationale seulement quelques jours avant un rassemblement de l'équipe de France. Et selon Romain Molina, la fracture était important pour le Colchonero.

«C’est un désastre»

« Le timing de son annonce n’a aucun sens, que ce soit pour lui ou pour l’Equipe de France, une semaine avant un rassemblement, c’est un désastre. Cette situation arrive car l’Equipe de France et la FFF, c’est le pilotage automatique. Mais c’est avant tout un problème d’egos car chez les Bleus, on ne gère plus ces problèmes d’egos. Il avait déjà menacé de partir car il estime qu’il n’a jamais eu la reconnaissance qu’il mérite », explique le journaliste dans sa vidéo YouTube avant de poursuivre.

«Il n’attendait qu’un truc, que ça ne se passe pas bien en Equipe de France»

« Griezmann pensait qu’il allait être capitaine, il n’a pas compris que le jeu ne passe plus par lui, qu’il soit isolé sur un côté, il a vécu tout ça comme un désaveu. Mais toutes les personnes que j’ai sollicité m’ont dit que Griezmann n’attendait qu’un truc, que ça ne se passe pas bien en Equipe de France, qu’on le rappelle et qu’il fasse un come-back à la Zidane. On est clairement sur un problème d’ego », ajoute Romain Molina.