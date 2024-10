Haaland : Une folie en préparation pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

En 2022, Erling Braut Haaland s’est engagé en faveur de Manchester City plutôt qu’au FC Barcelone ou au Real Madrid, deux autres clubs intéressés par son profil. Rapidement, le Norvégien a empilé les trophées à City. Toutefois, certaines éventualités remettraient grandement en question son avenir en Angleterre. Le Real Madrid préparerait tranquillement en coulisses son grand projet avec Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland (24 ans) a déjà tout gagné avec Manchester City. Et alors que les Skyblues souhaiteraient prolonger son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2027, le meilleur buteur de la saison actuelle de Premier League avec 10 réalisations pourrait finir par plier bagage bien avant. La cause ? Les 115 infractions financières pour lesquelles le champion d’Angleterre est accusé.

Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisses pour le successeur de Mbappé ! https://t.co/34OOfQwMLk pic.twitter.com/zdmoXpqHlx — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

L’avenir d’Haaland remis en question à City ?

C’est du moins l’information révélée par The Daily Mirror. Les sanctions pouvant éventuellement être sévères, cela engendre inévitablement des points d’interrogations autour de l’avenir d’Erling Braut Haaland selon le média britannique. De plus, l’avenir de Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en juin 2025, pèserait également dans la balance. Le buteur de Manchester City serait ainsi susceptible de mener une véritable réflexion sur son avenir.

Le Real Madrid prêt à aligner Haaland avec Mbappé ?

D’autant plus que d’après The Daily Mirror, le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution de la situation d’Erling Braut Haaland. Déjà intéressé par son transfert à Manchester City au printemps 2022, après avoir notamment discuté avec son entourage en vain, le comité directeur merengue aurait pour projet à terme d’associer Haaland et Kylian Mbappé. Reste à savoir si cette grosse opération sera menée à bien.