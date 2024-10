Deschamps va lui faire un cadeau de rêve !

Thomas Bourseau

Entre Enzo Millot et l’équipe de France A, l’histoire n’a pas encore débuté. Capitaine des Espoirs, le défenseur du VfB Stuttgart garde les Bleus dans « un coin de la tête », mais ne dissimule pas du tout le fait que son rêve serait alors réalisé en cas de promotion de Didier Deschamps.

La semaine dernière, lors de la communication de la liste de Didier Deschamps pour les deux rencontres de Ligue des nations opposant l’équipe de France A à Israël (4-1) et la Belgique, les éventuelles convocations d’Enzo Millot et de Maghnes Akliouche ont été évoquées en conférence de presse. « Millot et Akliouche sont-ils loin? Oui et non c'est lié à la concurrence. Ils sont en Espoirs où l'équipe est relativement jeune. Mais il faut maintenir ce qu'ils font dans la durée ».

«C'est flatteur de voir le coach parler de moi»

Le message du sélectionneur de l’équipe de France n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Bien au contraire. Interrogé par L’Équipe sur la question, Enzo Millot s’est dit flatté. « Oui, j'ai vu. Il a dit qu'il fallait continuer. Il a raison, on ne lâche pas. C'est flatteur de voir le coach parler de moi car ça montre qu'il regarde les matches et qu'il me suit. Il faut continuer à performer maintenant ».

«C'est un rêve donc c'est normal d'y penser»

Comme pour beaucoup de ses compatriotes, Enzo Millot rêve forcément d’arborer la tunique tricolore de l’équipe de France. « C'est dans un coin de la tête. C'est un rêve donc c'est normal d'y penser. Mais ce n'est pas une obsession. Je suis capitaine avec les Espoirs et il y a un Euro (du 21 juin au 8 juillet en Slovaquie) à jouer avec eux. Je suis concentré sur les objectifs en club aussi. Si on arrive à réaliser ces objectifs, on aura alors la chance d'arriver en A ».