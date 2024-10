Boîte de nuit - Polémique : Mbappé en contact avec un joueur de Deschamps

Axel Cornic

Pendant que l’équipe de France était à Budapest pour disputer une rencontre de Ligue des Nations face à Israël (1-4), son capitaine était à l’autre bout de l’Europe. Non convoqué par Didier Deschamps et vraisemblablement mis au repos par le Real Madrid à cause de problèmes physiques, Kylian Mbappé a en effet été aperçu à Stockholm.

Il ne manquait plus que ça. Ciblé par les critiques ces dernières semaines, Kylian Mbappé est à nouveau pointé du doigt au lendemain de la victoire de l’équipe de France sur Israël. Le capitaine de Didier Deschamps n’a pas été convoqué pour ce rassemblent à cause de problèmes physiques, mais cela ne l’a pas empêché de jouer avec son club du Real Madrid...

Real Madrid : Mbappé fait peur à l’ancien boss du PSG ? https://t.co/ZZ3CAdulZO pic.twitter.com/lcqgjiMXc0 — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Mbappé s’en va en Suède

Ni d’ailleurs de faire une petite escapade à Stockholm, qui n’est pas du tout passée inaperçue ! Plusieurs clichés montrant Kylian Mbappé dans les rues de la ville suédoise ont fuité ces dernières heures et évidemment, elles ont soulevé une grosse polémique. Nombreux sont en effet les observateurs qui estiment que l’attaquant de 25 ans aurait pu faire profil bas alors que ses coéquipiers de sélections disputaient un match.

Un appel avec Tchouaméni ?

Mais Mbappé n’était pas si loin que ça. D’après les informations du Parisien, il aurait eu des échanges avec Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real Madrid qui a pris le brassard de capitaine de l’équipe de France en son absence. La teneur de leurs échanges n’est pas connue, mais la discussion n’aurait vraisemblablement pas tourné que autour du football.