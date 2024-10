PSG : Mbappé en pleine polémique, un futur transfert déjà expliqué ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, la presse suédoise a révélé que Kylian Mbappé, non convoqué en équipe de France, s’était rendu en boîte de nuit à Stockholm. La vedette du Real Madrid était accompagnée par son ancien coéquipier au PSG Nordi Mukiele. De quoi potentiellement comprendre pourquoi Luis Enrique ne compte pas sur le latéral droit à Paris.

Blessé à la cuisse le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France. Laissé à la disposition du Real Madrid, l’attaquant de 25 ans a profité de quelques jours de répit accordé par le club espagnol, pour se rendre en Suède. Ce jeudi soir, le média local Aftonbladet a révélé que Mbappé s’était rendu en boîte de nuit au même moment où ses coéquipiers battaient Israël en Hongrie dans le cadre de la Ligue des Nations.

Nordi Mukiele de sortie en Suède avec Kylian Mbappé

Sur un cliché rapidement diffusé sur les réseaux sociaux, on y aperçoit Kylian Mbappé masqué mais reconnaissable, et accompagné de son ancien coéquipier au PSG Nordi Mukiele. Pour rappel, le latéral droit, arrivé dans la capitale en 2022, n’a plus du tout occupé le même rôle depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien en juillet 2023. Très peu utilisé par l’Espagnol, sans que ce dernier ne s’exprime véritablement à son sujet, Mukiele a été prêté sans option d’achat du côté du Bayer Leverkusen cet été.

Luis Enrique ne compte déjà plus sur lui ?

Lors du mercato estival, le PSG a décidé de ne pas recruter de nouveau latéral droit, laissant les pleins pouvoirs à Achraf Hakimi… Alors que des rumeurs concernant la vie extra-sportive de Nordi Mukiele avaient éclaté sur les réseaux sociaux peu après l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, cette sortie suédoise en compagnie de Kylian Mbappé semble valider cette théorie. Intransigeant avec ses joueurs notamment sur cet aspect extra-sportif, nul doute que Luis Enrique ne comptera pas sur le joueur de 26 ans à l’avenir...