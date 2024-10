Équipe de France : Deschamps a trouvé son nouveau Griezmann !

Jean de Teyssière

Ce jeudi, l’équipe de France s’est rendue en Bulgarie afin d’y affronter Israël, pour le troisième match de cette Ligue des Nations. Les Bleus de Didier Deschamps sont sortis vainqueurs (4-1) et le match de Christopher Nkunku a été réussi. De quoi lui permettre de s’installer durablement en Bleu, à la place d’un certain Antoine Griezmann ?

Après de multiples désillusions avec l’équipe de France, Christophe Nkunku peut savourer. L’attaquant de Chelsea a marqué son premier but en sélection face à Israël, suite à un joli numéro en solo. L’ancien Parisien a marqué des points et la succession d’Antoine Griezmann ne demande qu’à se faire. Mais il faudra encore sûrement du temps pour que Didier Deschamps trouve la meilleure façon de remplacer son chouchou.

«Il est en capacité de prendre un peu la suite de Griezmann»

Dans un live diffusé ce vendredi, Le Parisien fait l’état des lieux de la performance de Christopher Nkunku face à Israël jeudi soir (4-1) : « Nkunku réunit suffisamment de qualités pour prétendre à un bel avenir en bleu. Le staff croit en lui en tout cas. Il va sur ses 27 ans, ce n'est donc plus un débutant, mais il a souvent été freiné par des pépins physiques à répétition. Si son corps le laisse en paix, il est en capacité, à sa manière, de prendre un peu la suite de Griezmann, même si le joueur s'en défend. Il lui faudra aussi regagner ses galons de titulaire à Chelsea où son temps de jeu est réduit. »

«Le duo Mbappé-Nkunku peut se révéler complémentaire»

« Malgré tout il est le meilleur buteur des Blues (7) en ce début de saison. Hier son but, le 1er en sélection, montre sa finesse technique et sa létalité dans le dernier geste. Quant à son association avec Mbappé, je dis souvent que deux joueurs de qualité parlent le même langage sur le terrain. Donc oui, ce duo peut se révéler complémentaire. » On a tous hâte de voir ça.