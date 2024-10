Pogba : Un avenir avec Kylian Mbappé est évoqué !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable leader de l’équipe de France depuis la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé porte désormais le brassard. L’attaquant du Real Madrid pourrait prochainement compter sur le retour d’un certain Paul Pogba en sélection. Très complices sur et en dehors du terrain, les deux hommes pourraient se retrouver alors que le milieu de terrain a vu sa suspension être considérablement réduite, lui qui conserve de très bons rapports avec Didier Deschamps.

La semaine dernière, une véritable bombe a été lâchée au niveau du football français. Suspendu pour quatre ans en août 2023 en raison d’un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le taulier de l’équipe de France va pouvoir reprendre la compétition en mars 2025, et certains imaginent déjà un retour de la « Pioche » chez les Bleus, aux côtés de son grand pote Kylian Mbappé notamment.

« Il va très certainement résilier son contrat avec la Juventus »

Journaliste pour le Parisien, Harold Marchetti s’est exprimé sur le retour potentiel de Paul Pogba en sélection. « Un retour en équipe de France ? Déjà Paul doit retrouver un club, car il va très certainement résilier son contrat avec la Juventus où on ne compte plus sur lui. Ensuite, il va lui falloir du temps pour recouvrer le rythme car avant sa suspension il avait déjà très peu joué en raison de blessures itératives », a confié ce dernier.

Un retour de Pogba possible sous les ordres de Deschamps ?

« Ce qui est sûr c'est que le lien avec Deschamps n'a jamais été rompu », précise Harold Marchetti. « Le sélectionneur lui a toujours apporté son soutien même dans les heures les plus sombres. Et s'il redevient ce milieu de terrain au profil un peu unique, ce leader de vestiaire aussi, alors il pourrait reprendre le fil de son histoire en sélection, une équipe de France à laquelle il demeure viscéralement attaché. Mais la route est encore longue pour lui et semée d'embûches. Mais comme on dit souvent ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et en termes d'épreuves, tant dans sa sphère professionnelle que dans sa vie privée, Paul n'a guère été épargné depuis 2022 ».