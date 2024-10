Équipe de France : Il remplace Mbappé et jubile !

Jean de Teyssière

Avec l’absence de Kylian Mbappé lors du rassemblement d’octobre couplée à la retraite d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps devait trouver un nouveau capitaine pour les deux matchs des Bleus face à Israël et la Belgique. C’est Aurélien Tchouaméni, l’actuel milieu de terrain du Real Madrid qui a hérité du brassard et l’ancien Bordelais était visiblement fier de porter cette nomination.

Aurélien Tchouaméni ne cesse de progresser et de connaître une ascension crescendo. Celui qui a joué son premier match avec les professionnels avec les Girondins de Bordeaux en 2018, progresse calmement et rejoint l’AS Monaco à l’hiver 2020. Il n’a alors que 20 ans. Sur le Rocher, il continue de grapiller de la confiance et signe deux ans plus tard au Real Madrid, contre la somme de 100M€, dont 20M€ de bonus. A nouveau deux ans plus tard, il porte le brassard de l’équipe de France et son palmarès s’étoffe petit-à-petit.

«Je sens la confiance de la part du groupe et du coach»

Didier Deschamps a décidé de nommer Aurélien Tchouaméni capitaine de l’équipe de France en l’absence de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain français revient sur cette nomination en conférence de presse : « Les premiers moments avec le brassard de capitaine ? Je les ai vécus très normalement, pas grand chose n'a changé dans ma position dans le groupe. J'ai continué à rigoler avec l'équipe et on a gagné le match. Je sens la confiance de la part du groupe et du coach. »

«Beaucoup de fierté»

« Dès que j'ai su que j'allais être capitaine, c'était beaucoup de fierté et de reconnaissance, avoue tout de même l’ancien Monégasque. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. »