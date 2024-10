Mbappé - Griezmann : Deschamps a fait une grosse erreur ?

Pierrick Levallet

Décidément, Kylian Mbappé enchaîne les polémiques. Après avoir refusé de rejoindre l’équipe de France pour se remettre d’une blessure guérie, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit en Suède jeudi dernier. La star de 25 ans aurait ensuite décidé de ne jouer plus que les matchs importants avec la sélection. Didier Deschamps se serait donc peut-être trompé dans le choix de son capitaine.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui en ce moment, et pas forcément en bien. Prétextant devoir se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers, l’attaquant du Real Madrid a refusé de rejoindre l’équipe de France en ce mois d’octobre. Des doutes se sont néanmoins éveillés, puisque la star de 25 ans semblait déjà rétablie puisqu’elle a joué 40 minutes contre le LOSC puis 70 face à Villarreal avant la trêve.

Mbappé enchaîne les polémiques

Les choses se sont d’ailleurs envenimées lorsque Kylian Mbappé a été aperçu en boîte de nuit en Suède pendant le match de l’équipe de France contre Israël jeudi dernier. Et pour couronner le tout, le natif de Bondy a pris une nouvelle décision controversée au cours des dernières heures, puisqu’il ne voudrait disputer plus que les matchs importants avec les Bleus désormais. Kylian Mbappé viserait le Ballon d'Or 2025 et voudrait ainsi limiter au maximum les risques de blessure selon Foot Mercato.

Deschamps s'est trompé dans son choix du capitaine ?

Comme le rapporte SPORT, Didier Deschamps aurait donc peut-être fait une grosse erreur dans le choix de son capitaine. Le sélectionneur de l’équipe de France avait décidé de donner le brassard à Kylian Mbappé plutôt qu’à Antoine Griezmann après le départ d’Hugo Lloris. L’attaquant de l’Atlético de Madrid ayant pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a sans doute réalisé trop tard qui avait réellement fait des Bleus sa priorité. Reste maintenant à voir comment le sélectionneur tricolore gérera le cas Kylian Mbappé.