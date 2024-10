RN, Bardella… Mbappé prend position et reçoit un message fort

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement pris dans une polémique pour être sorti en boîte de nuit alors qu’il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Kylian Mbappé a reçu un soutien inattendu de la part de Borja Iglesias. Très concerné par les questions sociales, l’attaquant du Celta de Vigo a félicité son homologue du Real Madrid pour ses positions à l’encontre de la montée de l’extrême-droite.

« Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats, c’est catastrophique ». Au début du mois de juillet dernier, en pleine campagne d’élections législatives, Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, appelait implicitement à faire barrage à l’extrême-droite. Au cours d’un long entretien accordé ce samedi à El Pais, l’attaquant Borja Iglesias s’est longuement exprimé à ce propos, et a félicité le Français pour sa prise de position.

Borja Iglesias salue le courage de Mbappé face au RN

« Il faut prendre de nombreux risques. Normalement, peu importe qui vous êtes, tout le monde vous respecte, mais parfois cela n’arrive pas. Il y a des comportements qui ont tendance à être racistes et de nombreuses dynamiques qui s’établissent d’une manière dont parfois nous n’avons même pas conscience. Vous savez qu’il y a certaines attitudes et pensées qui sont ainsi parce qu’elles l’ont toujours été et la vérité est qu’elles doivent être changées. Ce à quoi Vinicius fait souvent référence, c’est que des situations sont normalisées dans les stades de football, alors qu’elles ne devraient pas l’être. Il est important d’en parler et de les signaler. De cette façon, ils peuvent être détectés et modifiés. Ce n’est pas parce qu’on est footballeur qu’on ne peut pas avoir d’opinion. Ce qui se passe, c’est que nous avons plus de responsabilités, parce que nous avons une plus grande portée sociale. Je comprends que certains ne veuillent pas le faire, mais il y a des choses qui m’influencent en tant qu’être humain et, pour moi, c’est plus important que ma profession », a d’abord confié l’attaquant de 33 ans.

« Lorsqu’il a pris position contre l’extrême droite, il savait les répercussions que cela aurait »

« Parlons de Kylian Mbappé. Lorsqu’il a pris position contre l’extrême droite, il savait les répercussions que cela aurait. C’est un privilégié. S’il prend une position aussi claire, écoutons-le au moins avec respect. Il n’a rien à gagner à le faire. Je veux défendre des principes tels que le respect, l’égalité et éviter l’abus de pouvoir et la haine. J’ai peur de l’extrême droite parce qu’elle n’a pas de limites. Je n’aime pas qu’elle ne respecte pas certaines valeurs sociales ni les droits de l’homme. Je veux que ceux qui votent pensent non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur communauté et à ceux qui souffrent », conclut Borja Iglesias.