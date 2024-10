Équipe de France - Real Madrid : Le retour du grand Mbappé annoncé en direct

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé fait énormément parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid a déclaré forfait avec l'équipe de France alors qu'il a joué avec son club. Il a même été aperçu en boite de nuit jeudi soir lors du match des Bleus. Mais pour Denis Charvet, Mbappé n'est pas mort pour le football.

Absent du rassemblement, Kylian Mbappé cristallise tout de même l'attention en équipe de France. Le capitaine des Bleus a fait l'impasse pendant cette trêve et un malaise à commencer à s'installer. Il n'a pas arrangé son cas en se rendant dans un complexe nocturne à Stockholm le soir même de la rencontre opposant la France à Israël. Les critiques fusent à son sujet mais Mbappé peut compter sur quelques soutiens. Ce samedi sur RMC, c'est Denis Charvet qui a défendu le joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid réagit à la polémique Mbappé ! https://t.co/hdMLRx8TLM pic.twitter.com/8PA5o7pJby — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«On ne l'a pas perdu»

En délicatesse depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est-il perdu pour le football ? Denis Charvet ne le pense pas et il a d'ailleurs annoncé le retour en forme de l'attaquant vedette.

«Il reviendra»

« On ne l'a pas perdu. Mais on l'a pris pour le gendre idéal, il nous a vendu cette image et on s'est trompé. On ne connaissait pas sa vraie personnalité. Il n'était pas si gendre idéal que ça. On le découvre vraiment. En fait, il est comme nous. Il a 25 ans, il boit des coups. Pour moi, cette sortie (en Suède) est anecdotique. Ce qui choque, c'est le timing. C'est la symbolique qui tue l'histoire. Il a été maladroit, mais on n'a pas perdu le footballeur Mbappé. Il reviendra. C'est un grand champion. La seule chose qui m'inquiète, c'est son caractère, c'est un individualiste. (...) Il va falloir qu'il soit bon », a déclaré l'ancien rugbymen en direct sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.