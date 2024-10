Haaland - Vinicius : Mbappé perd sa place au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland a tout gagné en 2022/2023 après son transfert à Manchester City. De son côté, Vinicius Jr a été la pièce-maîtresse des succès du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions la saison dernière. De quoi permettre aux deux attaquants de dépasser Kylian Mbappé au classement des joueurs les mieux valorisés au monde.

Tout est allé très vite pour Kylian Mbappé. Après son transfert au PSG à l’été 2017 par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire à 180M€, la pépite de l’AS Monaco est par la suite devenue championne du monde avec l’équipe de France pendant le Mondial 2018 en Russie. Dès lors, la valeur marchande de Mbappé a atteint les 180M€ sur le site Transfermarkt.

Mbappé en boite de nuit, le vestiaire de l’équipe de France réagit https://t.co/UUZHR7rSUS pic.twitter.com/LoacVQgm8k — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Vinicius Jr et Haaland, les deux joueurs les mieux valorisés au monde !

Et pendant six longues années, Kylian Mbappé a été le joueur le mieux valorisé du site avec ses 180M€. Néanmoins, d’autres stars l’ont rattrapé avec le temps et plus particulièrement Erling Braut Haaland et Vinicius Jr. Arrivé au Real Madrid cet été après la saison XXL du Brésilien à la Casa Blanca où il a remporté la Liga et la Ligue des champions, Kylian Mbappé a été doublé par le numéro 7 du Real Madrid qui vaut à présent 200M€. Au même titre qu’Erling Braut Haaland, serial buteur de Manchester City.

Mbappé ferme le podium… avec Bellingham !

Kylian Mbappé est donc relégué à la troisième place de ce classement de valorisations des joueurs. Transfermarkt dévoile d’ailleurs que Jude Bellingham est ex-aequo avec le capitaine de l’équipe de France. Le numéro 5 du Real Madrid a été recruté par le club merengue pour 100M€ à l’été 2023 et n’a cessé d’impressionner depuis ses débuts au Santiago Bernabeu.