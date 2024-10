Mbappé - Real Madrid : Une grosse accusation tombe en Espagne !

Thomas Bourseau

Au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé a été exempté des tâches défensives afin d’être le plus décisif possible devant comme Luis Enrique l’a révélé aux caméras de Movistar+. Mais au Real Madrid, ce manque d’esprit défensif commence à faire jaser. Et notamment du point de vue de Fabio Capello, ex-coach du club madrilène.

Kylian Mbappé (25 ans) a signé dans le club de ses rêves en juin dernier : le Real Madrid. Après un septennat effectué au PSG, Mbappé se lance un tout nouveau défi dans l’armada offensive du champion d’Europe et d’Espagne. Cependant, par moments, son manque de travail défensif a déjà été soulevé par les observateurs ou les joueurs comme Jude Bellingham en août dernier et sur le terrain le 2 octobre dernier en Ligue des champions face au LOSC (0-1).

«Quand vous signez une star qui ne comprend pas qu'elle doit travailler dur comme nous tous…»

Aux micros de Rai Sport ou encore de la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello n’a pas mâché ses mots envers le manque de travail de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid à la dernière intersaison. « Je pense que Carlo Ancelotti a besoin de temps, mais il sait beaucoup de choses. Comme d'habitude, quand vous signez une star qui ne comprend pas qu'elle doit travailler dur comme nous tous… ». En parallèle, Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm cette semaine pour deux virées en boîte de nuit mercredi et jeudi soir selon Expressen. Ce qui pourrait ne pas jouer en faveur de son image puisque le capitaine de l’équipe de France a fait l’impasse sur le rassemblement des Bleus afin de rester au Real Madrid pour un programme de remise à niveau athlétique et pour des soins.

«Carlo trouvera le bon équilibre pour remporter des victoires»

Dans des propos rapportés par L’Équipe, l’ex-entraîneur du Real Madrid l’espace de deux saisons (1996/1997 et 2006/2007) sait pertinemment que Carlo Ancelotti parviendra à trouver la bonne recette pour que le champion d’Espagne et d’Europe soit compétitif cette saison. « Et à Madrid il n'y a pas qu'une seule star, mais beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps. Mais bientôt Carlo trouvera le bon équilibre pour remporter des victoires. ».