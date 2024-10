Polémique : La terrible confidence de Mbappé en interne

Axel Cornic

Désormais au Real Madrid après avoir quitté le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et ce n’est pas sa récente escapade à Stockholm qui changera les choses, avec une vive polémique qui a éclaté ces derniers jours.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement. Jusque-là rien de particulier, sauf que sa titularisation avec le Real Madrid face à Villarreal le 5 octobre dernier (2-0) a fait grincer des dents ! Car l’attaquant de 25 ans était censé être victime de quelques problèmes physiques...

«Je me sens trahi» : Un sale coup de Mbappé à Deschamps dénoncé ! https://t.co/D0pDVOBjoj pic.twitter.com/xiCZ5XMmOf — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Mbappé au cœur de la tourmente

Pour ne rien arranger, Mbappé a été aperçu dans la soirée de jeudi à Stockholm entre un restaurant et une boite de nuit, alors même que l’équipe de France disputait son match de Ligue des Nations face à Israël (1-4). Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres et alimenter la polémique autour de la star tricolore, qui depuis son départ du PSG ne semble pas vivre la meilleure période de sa carrière.

Un repos nécessaire ?

Le Parisien nous apprend que « selon différentes sources », Kylian Mbappé ressentirait une certaine lassitude mentale et physique en ce moment. Cette pause avec l’équipe de France semble donc être une sorte d’occasion pour lui de se ressourcer, avant de retrouver le Real Madrid et peut-être même la sélection d’ici la fin de l’année.