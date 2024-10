Real Madrid : Mbappé fait peur à l’ancien boss du PSG ?

Axel Cornic

Présent au Festival du Sport de Trente, en Italie, Leonardo a été interrogé par la presse sur les évènements majeurs dans le monde du football. L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a notamment répondu à une question concernant Kylian Mbappé, arrivé deux ans avant son départ du club et qui évolue désormais au Real Madrid.

On pensait que le fait de quitter la Ligue 1 et la France pouvait lui apporter une nouvelle intimité. Mais même loin du PSG on parle toujours autant de Kylian Mbappé, dont les prestations au Real Madrid ne sont pas totalement satisfaisantes depuis le début de la saison. Et c’est le cas avec un homme bien connu par lui et son entourage...

« Tout le monde connait mon passé et les choses qui ont pu se passer »

Il s’agit de Leonardo, ancien architecte du PSG version QSI, qui a été invité à répondre à certaines questions concernant Mbappé. « Je n'ai aucune envie de créer des polémiques et de commenter des situations individuelles » a toutefois coupé court l’Italo-brésilien, au micro de TMW. « Tout le monde connait mon passé et les choses qui ont pu se passer ».

Pas l’amour fou entre Leonardo et le clan Mbappé

Cette réponse n’est pas vraiment surprenante, quand on connait le passif entre Leonardo et Kylian Mbappé, mais surtout son entourage. Les deux parties ne semblaient pas vraiment très proche et les tensions se seraient d’ailleurs multipliée jusqu’en mai 2022 et le départ du PSG de l’ancien milieu de terrain brésilien, qui depuis n’a plus retrouvé un poste dans le monde du football.