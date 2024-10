Mbappé : Le Real Madrid lance une grande stratégie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé à la cuisse il y a de cela une dizaine de jours, Kylian Mbappé a manqué le rassemblement de l’équipe de France et est resté au Real Madrid. Pas encore en forme, le Français va profiter de la trêve internationale pour se remettre au point physiquement, alors que le célèbre préparateur Antonio Pintus lui a concocté un programme adapté.

Actuellement, Kylian Mbappé est en plein cœur d’un feuilleton. Et pour cause, touché à la cuisse face au Deportivo Alaves le 24 septembre dernier, le Français a décidé de ne pas prendre part au rassemblement de l’équipe de France, qui affrontera Israël ce jeudi, et la Belgique lundi prochain. L’ancienne vedette du PSG est donc restée au Real Madrid, mais a tout de même pris part aux matchs face au LOSC (1-0), et à Villarreal (2-0).

Mbappé pas encore en forme

Pas brillant et en pleine polémique, Kylian Mbappé marque le pas. Mais le Bondynois devrait profiter de cette trêve internationale pour se remettre en forme. Samedi 19 octobre, le Real Madrid sera de retour aux affaires avec le déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo. Et d’ici là, la « Casa Blanca » entend bien remettre son numéro 9 sur pied.

Antonio Pintus veut le retaper

C’est en tout cas ce qu’affirme AS ce jeudi. Le média ibérique annonce que le Real Madrid, par l’intermédiaire de son préparateur physique Antonio Pintus, a préparé un programme adapté pour Kylian Mbappé. Ce dernier va passer la semaine prochaine en salle, sous la supervision de l’Italien, qui souhaite faire retrouver de l’explosivité au Français.