Mbappé : Le nouveau plan du Real Madrid dévoilé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois fait remarquer ces derniers jours. Après avoir refusé l’équipe de France alors qu’il semblait rétabli de sa blessure, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit en Suède jeudi dernier. Mais le natif de Bondy aurait en réalité profité d’un nouveau plan mis en place par les Merengue.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours, et pas forcément en bien. Après avoir refusé l’équipe de France alors qu’il en est l’habituel capitaine et qu’il semblait remis de sa blessure à la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit en Suède jeudi dernier. Mbappé avait pourtant assuré qu’il restait chez les Merengue pour travailler afin d’atteindre son plein potentiel. Cela n’a donc pas manqué de faire du bruit.

Boîte de nuit - Polémique : Mbappé en contact avec un joueur de Deschamps https://t.co/JS13obKWxc pic.twitter.com/ETfqnsfVU0 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Le Real Madrid met en place un plan de repos

Mais en réalité, cela s’inscrirait dans un nouveau plan à long terme du Real Madrid comme le rapporte Relevo. Le club madrilène aurait donné cinq jours de repos aux joueurs qui n’ont pas été en sélection. La Casa Blanca est consciente que cette saison sera l’une des plus exigeantes sur le plan physique (72 matchs au total si le Real Madrid atteint toutes les finales). Le pensionnaire de la Liga chercherait donc à préserver au maximum ses joueurs jusqu’à janvier.

Mbappé en a profité

Car le calendrier sera de plus en plus chargé à partir de cet hiver comme l’indique le média espagnol. Le principe est clair : que les joueurs reposent leurs muscles au maximum pour pouvoir travailler à 100% la semaine suivante. Certains, dont Kylian Mbappé, en ont donc profité pour voyager. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura eu raison de mettre en place un tel plan. En attendant, Kylian Mbappé fait l'objet d'une grosse polémique ces derniers jours. Et les choses n'ont pas l'air de vouloir se calmer.