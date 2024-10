Mbappé en boîte de nuit, le clan Deschamps réagit

Axel Cornic

Non convoqué par Didier Deschamps, Kylian Mbappé n’a pas disputé la rencontre de ce jeudi entre l’équipe de France et Israël (1-4), vraisemblablement gêné par des problèmes physiques. Il a toutefois été aperçu du côté de Stockholm au même moment de cette rencontre, ce qui n’a évidemment pas manqué de soulever une grosse polémique.

Décidément, les rassemblent de l’équipe de France sont régulièrement accompagné de leur lot de débats en ce moment. Et quand il ne s’agit pas de Didier Deschamps et de ses choix régulièrement critiqués, c’est Kylian Mbappé qui attire toutes les attentions.

Un faux pas de la part de Mbappé ?

Il faut dire que l’escapade suédoise de la star du Real Madrid n’est pas passée inaperçue ! Les photos le montrant passer d’un restaurant à une boite de nuit de Stockholm ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et un grand nombre d’observateurs se sont questionnés sur la véritable raison de son absence.

Pas un problème pour le staff des Bleus

D’après les informations du Parisien, tout cela n’aurait pas vraiment ébranlé Didier Deschamps et son staff. Du côté de l’équipe de France on estimerait que n’était pas avec sa sélection, Kylian Mbappé est totalement sous la responsabilité de son club et son petit voyage dans le nord de l’Europe ne serait donc pas un problème.