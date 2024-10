Mbappé - Équipe de France : L’étrange annonce du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est aux abonnés absents, pour la première fois depuis 2019, pendant cette trêve internationale. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas été appelé par Didier Deschamps en raison d’une forme physique non optimale et notamment pour cause d’un rapport d’examen visiblement envoyé par le Real Madrid aux Bleus… avant de tout de même faire jouer Kylian Mbappé…

La semaine dernière, jeudi plus précisément, Didier Deschamps a annoncé sa liste des joueurs sélectionnés pour cette trêve internationale d’octobre de l’équipe de France. Les Bleus allaient alors se mesurer à Israël (4-1) et à la Belgique sans Antoine Griezmann qui avait annoncé sa retraite internationale trois jours plus tôt et sans leur capitaine Kylian Mbappé, une première depuis 2019. En effet, le sélectionneur de l’équipe de France décidait de laisser du repos au patron de son vestiaire, diminué à la cuisse et ayant besoin de soins à Madrid.

« Il n’y a pas eu de demande. La décision, c’est moi qui la prends»

Cependant, Kylian Mbappé avait disputé 30 minutes face au LOSC en Ligue des champions la veille (0-1) et pire, a été titularisé le surlendemain contre Villarreal en jouant 70 minutes (2-0). De quoi engendrer quelques interrogations sur la nature et gravité de la diminution physique évoquées par Didier Deschamps. Le Real Madrid aurait-il demandé au sélectionneur de ne pas retenir Kylian Mbappé pendant cette trêve internationale ? Ou serait-ce l’idée du capitaine des Bleus ? Mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps a mis les choses au clair. « Il n’y a pas eu de demande (de la part de Mbappé ou du Real Madrid). La décision, c’est moi qui la prends. C’est sa situation au moment où je prends la décision, avec les éléments dont je dispose. Il a joué le match du week-end n’étant pas à 100%. Est-ce que c’est bien pour le joueur et l’équipe de France ? Je ne pense pas ».

Une blessure à la cuisse de stade 2 ?

Dans ses colonnes du jour ce samedi, L’Équipe révèle que le Real Madrid aurait transmis un rapport d’examen à l’équipe de France au sujet de Kylian Mbappé. Dans le rapport en question, il serait spécifié que la recrue estivale madrilène serait touchée par une blessure à une cuisse de stade 2. Néanmoins, cela n’avait pas empêché Carlo Ancelotti de le faire entrer en jeu face au LOSC et de l’aligner à la pointe de son attaque contre Villarreal après sa non sélection chez les Bleus. Une gestion pour le moins étrange.