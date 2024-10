Mbappé en boite de nuit, le vestiaire de l’équipe de France réagit

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que l’équipe de France jouait ce jeudi soir contre Israël, Kylian Mbappé se la coulait douce du côté de Stockholm. Ayant fini la soirée en boite de nuit, le joueur du Real Madrid, absent pour ce rassemblement des Bleus, se retrouve au coeur d’une nouvelle polémique. Quid de la réaction du vestiaire tricolore à cette affaire Mbappé ? Des réponses ont été apportées.

Aussi inattendu que cela puisse paraitre, Kylian Mbappé a fait les gros titres de la presse suédoise ces dernières heures. Et pour cause… Le joueur du Real Madrid a été photographié à Stockholm et il a été révélé qu’il avait notamment passé une soirée en boite de nuit… pendant que l’équipe de France jouait contre Israël. Déjà dans la tourmente suite à son absence pour ce rassemblement d’octobre, Mbappé a alors aggravé un peu plus son cas.

Une vie privée qui aurait dû rester privée

Suite à cette virée en Suède, Kylian Mbappé subit à nouveau un torrent de critiques. Mais qu’en est-il de la réaction du vestiaire de l’équipe de France ? Selon les informations dévoilées par L’Equipe, les joueurs de Didier Deschamps ainsi que le staff des Bleus auraient préféré que la vie privée de Mbappé reste privée.

Les messages de Mbappé

Néanmoins, comme le précise le quotidien sportif, chez les Bleus, on préfère s’attarder sur les messages de Kylian Mbappé aux différents joueurs de l’équipe de France en privé durant la préparation. De plus, le capitaine tricolore avait également posté un message sur Instagram pour souhaiter un bon match à ses compatriotes face à Israël.