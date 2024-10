Griezmann : Un grand événement se prépare !

Pierrick Levallet

Antoine Griezmann a choqué tout le monde il y a quelques jours en décidant de prendre sa retraite internationale. L’annonce a fait l’effet d’une bombe en équipe de France, surtout parce qu’elle était très inattendue. Ibrahima Konaté a avoué qu’il n’avait rien vu venir, et qu’un meilleur au-revoir lui aurait été réservé s’il avait su.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en équipe de France il y a quelques jours. Du haut de ses 137 sélections, Antoine Griezmann a choisi de prendre sa retraite internationale. Cette décision a provoqué un coup de tonnerre chez les Bleus, surtout parce qu’elle était plutôt inattendue. Ibrahima Konaté a d’ailleurs avoué avoir été très étonné par l’annonce de l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

Griezmann : Un joueur de Deschamps calme tout le monde ! https://t.co/y9mk6fmiMY pic.twitter.com/jfcFMeqR9d — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

«Là j'étais choqué»

« J'étais en salle de kiné, et j'entends un kiné qui nous dit que Griezmann a pris sa retraite, je lui dis : "allez, arrêtes de dire des conneries". Je regarde la télé, et là j'étais choqué » a expliqué le défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France au micro de Téléfoot.

«Je pense qu'il mérite un meilleur au-revoir»

Ibrahima Konaté a néanmoins fait savoir qu’il pourrait préparer avec l’équipe de France une meilleure cérémonie pour le départ d’Antoine Griezmann. « C'est triste et ça fait quelque chose au coeur, parce que je pense qu'il mérite un meilleur au-revoir. Si seulement on avait su, on aurait essayé de faire quelque chose tous ensemble avec les joueurs et le public. Mais je pense que ce sera à faire » a-t-il confié. À suivre...