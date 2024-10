Polémique avec Mbappé, Deschamps sort du silence !

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis une dizaine de jours, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus. Ménagé, le capitaine de l'équipe de France a été aperçu dans une discothèque de Stockholm ce jeudi soir. Interrogé sur l'escapade de Kylian Mbappé en Suède, Didier Deschamps a lâché ses vérités.

Victime d'une blessure à une cuisse, Kylian Mbappé devait manquer plusieurs semaines de compétition. Finalement, le numéro 9 du Real Madrid a pu revenir plus tôt que prévu. Touché face à Alavès le 24 septembre, Kylian Mbappé a fait son retour contre le LOSC le 2 octobre. Malgré tout, Didier Deschamps ne l'a pas convoqué pour le rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre.

Équipe de France - Mbappé : La décision hallucinante https://t.co/sDO2zy60B8 pic.twitter.com/xMxXR9WBzA — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Mbappé a été aperçu en boite à Stockholm

Resté à Madrid pour se ménager et ne pas prendre le risquer de rechuter, Kylian Mbappé a débuté un programme de remise en forme avec le Real. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a été aperçu dans une discothèque de Stockholm jeudi soir, le jour de la victoire tricolore contre Israël (1-4).

«Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent»

Interrogé par Téléfoot sur l'escapade de Kylian Mbappé en Suède, Didier Deschamps a fait passer un message clair. « Je ne suis pas l'actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid. Je ne sais pas quel est son programme d'ailleurs. Est-ce qu'il était off, est-ce qu'il était là-bas ou pas ? Moi j'ai à gérer ceux qui sont là et ce que je peux vous dire, c'est que Kylian m'a envoyé un message avant le match. Comme tout joueur qui est dans son club, il suit le programme. Le calendrier est identique pour tout le monde. Après c'est le programme qu'a décidé le Real Madrid. Et comme tout joueur qui n'est pas avec sa sélection, il n'a pas de séance ou de double séance tous les jours. Donc certains clubs donnent des jours offs. Et s'ils sont sur des jours offs, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent », a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France ce dimanche matin sur TF1.