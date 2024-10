Mbappé : «On en fait trop», l’équipe de France craque !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est aux abonnés absents en ce mois d’octobre avec l’équipe de France pour ses déplacements en Hongrie et en Belgique face à Israël et les Diables Rouges. Non convoqué pour des raisons physiques, Mbappé a agacé certains observateurs de par son match avec le Real Madrid juste avant la trêve internationale ainsi que sa virée nocturne à Stockholm en parallèle du match des Bleus face à Israël. Aurélien Tchouaméni en a assez.

Un être manque à l’équipe de France, et pas des moindres. En mars 2023, Kylian Mbappé était nommé capitaine des Bleus. Et pour la première fois depuis ces nouvelles responsabilités, le champion du monde tricolore n’est pas au rendez-vous en cette trêve internationale d’octobre. La cause ? Un Kylian Mbappé diminué à la cuisse avec une blessure de stade 2 selon L’Équipe. De quoi convaincre Didier Deschamps de ne pas faire appel à lui.

«Je trouve qu’on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut»

Cependant, au lendemain de l’annonce de sa liste pour ce rassemblement de l’équipe de France du mois d’octobre, Kylian Mbappé disputait 70 minutes avec le Real Madrid face à Villarreal (2-0). Jeudi dernier, lors de la première rencontre de cette trêve en Ligue des nations face à Israël (4-1), Mbappé était en virée nocturne à Stockholm et s’est rendu dans la boîte de nuit Le V. Une succession d’évènements qui font grand bruit dans la presse, mais c’est un peu trop aux yeux d’Aurélien Tchouaméni. « Mbappé ? Franchement, je trouve qu’on en fait un peu trop. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut. Mais de toute façon, on le sait, à chaque fois que c’est Kylian ça prend toujours des proportions démesurées. Comme Wesley (ndlr Fofana) l’a dit à juste titre, il n’y a pas de sujet pour nous ».

«L’amour de Kylian pour l’équipe de France n’est plus à démontrer»

En conférence de presse, le capitaine suppléant qu’est Aurélien Tchouaméni a assuré que Kylian Mbappé avait suivi le match de l’équipe de France. D’où il a pu le regarder, ce n’est clairement pas son problème et un problème selon lui. « Pour ceux qui sont proches de lui, on a eu la possibilité de lui parler avant le match (ndlr face à Israël), et après le match sans problème. Il a suivi le match donc, l’endroit d’où il a suivi le match, ça n’a pas vraiment d’importance en vérité. L’amour de Kylian pour l’équipe de France n’est plus à démontrer, on sait qu’il est là pour les gars et a envoyé pas mal de messages aux gars pour savoir comment ça se passait. On a hâte qu’il revienne tout simplement ».