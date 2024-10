Mbappé : «Officiellement célibataire», l'annonce surprise pour éteindre la polémique !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a créé la polémique en fin de semaine en étant photographié en plein centre ville de Stockholm en train de se diriger en boîte de nuit. Une escapade nocturne qui a fait réagir, d’autant que c’était durant un match de l’équipe de France. Mais un historien du sport tient à relativiser et rappelle que Mbappé est encore jeune et célibataire, ce qui encourage évidemment à sortir la nuit.

Malgré lui, Kylian Mbappé aura été l’un des sujets de discussions principal du rassemblement d’octobre de l’équipe de France, alors qu’il n’était pas convoqué. L’ancien joueur du PSG est resté à Madrid, qui lui a accordé une semaine de vacances. Il a alors passé quelques jours en Suède pour prendre du bon temps avec ses amis en boîte de nuit.

«Officiellement célibataire c’est difficile de se résigner à ne pas sortir»

Dans une interview accordée au Parisien, l’historien du sport Julien Sorez évoque cette escapade nocturne de Kylian Mbappé en relativisant : « Il faut rappeler qu’il a 25 ans et qu’à cet âge, les sorties font partie de la vie sociale des jeunes gens. De l’adolescence à la fin de leur carrière, les footballeurs professionnels ont un temps de loisir limité. Officiellement célibataire, son statut de star nationale contraste avec celui des grands joueurs français. À 25 ans, quand on n’est pas officiellement en couple, c’est difficile de se résigner à ne pas sortir. »

«Ce qui est plus gênant, c’est ce silence»

« Ce qui est peut-être plus gênant, c’est ce silence du joueur qui passe pour de l’arrogance, poursuit Sorez. Or, il n’aurait rien à perdre à nouer un dialogue avec les médias pour expliquer qu’il ressent une fatigue physique ou une lassitude psychologique et que récupérer, ce n’est pas seulement faire de la rééducation et des tours de terrain. Cela peut aussi être retrouver ses amis et faire la fête avec eux. »