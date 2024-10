Équipe de France : Deschamps critiqué à cause de Zidane ?

Jean de Teyssière

En décembre 2022, après la finale de la Coupe du monde perdue aux tirs au but face à l’Argentine, tout le monde pense que Didier Deschamps va quitter la sélection, puisque son contrat prenait fin cette année-là. Mais contre toute attente, en janvier 2023, il annonce, aux côtés d’un Noël Le Graët bientôt déchu, sa prolongation jusqu’en 2026. La France, qui voulait voir Zinédine Zidane prendre les rênes de la sélection s’est depuis montrée méfiante envers Deschamps, qui paye, selon Pascal Dupraz, un lobbying pro-Zidane.

Durant l’Euro 2024, l’équipe de France n’aura pas réussi à faire rêver les supporters des Bleus et s’est fait éliminer par l’Espagne en demi-finale (1-2). Malgré un parcours acceptable, les critiques ont largement fusé contre Didier Deschamps, qui entame sa treizième année en tant que sélectionneur des Bleus. Une longévité rare dans le milieu.

«Tout le monde rêve que Zidane soit le sélectionneur»

Dans l’émission diffusée sur RMC, Les Grandes Gueules du Sport, Pascal Dupraz, l’ancien entraîneur de Toulouse ou d’Évian-TG évoque les critiques autour de Didier Deschamps et la sélection tricolore : « Le désamour (envers Deschamps et les Bleus), c’est du lobbying, tout simplement. Parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zidane soit le sélectionneur de l’équipe de France. Le désamour part de là. On défonce Deschamps à tour de bras, on dit à chaque fois que l’équipe de France est ennuyeuse… Ennuyeuse ? Mais souvent gagnante, quoi qu’on en dise. Et pas tant ennuyeuse que ça, si on veut bien observer le football dans son sens large. »

«Même à Manchester City on s’emmerde parfois»

« Le football aujourd’hui, c’est beaucoup de stratégie, poursuit Dupraz. Même à Manchester City, on s’emmerde parfois. Donc il faut bien dire qu’on fait du lobbying. » Prochain rendez-vous pour les Bleus : ce lundi, face à la Belgique pour le quatrième match de la Ligue des Nations.