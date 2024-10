Équipe de France : Sans Mbappé il veut réussir un coup historique !

Jean de Teyssière

Ce lundi, l’équipe de France de Didier Deschamps aura rendez-vous au stade du Roi Baudoin pour y affronter la Belgique. Vainqueur 2-0 des Diables Rouges en septembre dernier à Lyon, la sélection tricolore doit absolument gagner pour rester au contact avec l’Italie, toujours leader avec un point d’avance sur la France. Mais le sélectionneur des Belges, Domenico Tedesco, ne l’entend pas de cette oreille et entend bien remporter cette rencontre.

Cela fait 43 ans que la Belgique n’a plus battu les Bleus en compétition officielle. La dernière fois, c’était donc en 1981, lors des qualifications pour la Coupe du monde 1982. La Belgique avait alors remporté la rencontre 2-0. Depuis, deux victoires seulement, mais seulement en match amical. Sans Mbappé et sans Griezmann, l’occasion est belle pour les Diables Rouges d’enfin faire tomber leur voisin.

«Regardez l’équipe qu’ils ont»

En conférence de presse d’avant match, Domenico Tedesco, le sélectionneur de la Belgique, évoque les forces en présence en équipe de France : « L’absence de Mbappé ? Peu importe qui joue. Regardez l’équipe qu’ils ont. Ils peuvent jouer à gauche avec Barcola, Thuram, Kolo Muani… Mais bien sûr que Mbappé a quelque chose de vraiment spécial. »

«On peut réussir quelque chose d’historique»

« Je pense que ça peut être une grosse motivation. On peut réussir quelque chose d’historique, prévient Tedesco. On vient de prendre un point contre l’Italie, c’est déjà positif. On devra être dans un jour fantastique. » Un duel entre voisins qui promet.