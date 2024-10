Mbappé : Riolo annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé ne participe pas au rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. D'après Daniel Riolo, on assiste à un nouveau tournant avec Didier Deschamps, et ce, parce que le sélectionneur des Bleus avait l'habitude de s'affirmer en tant que patron, ne cédant pas face aux exigences des joueurs ou des clubs.

Victime d'une blessure à la cuisse le 24 septembre contre Alavés, Kylian Mbappé était parti pour manquer plusieurs semaines de compétition. Finalement, l'attaquant du Real Madrid a pu faire son retour dès le 2 octobre, et ce, lors du duel face au LOSC en Ligue des Champions. Malgré tout, Kylian Mbappé ne fait pas partie du groupe de Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France.

Deschamps s'est transformé avec Mbappé

Après avoir échangé avec Kylian Mbappé, Didier Deschamps a accepté de le ménager lors de cette trêve internationale. Selon Daniel Riolo, c'est un aveu de faiblesse de la part du sélectionneur de l'équipe de France. Comme l'a affirmé le journaliste de RMC Sport, Didier Deschamps était un patron fort, qui ne cédait jamais face aux joueurs ou aux clubs.

«Le virage est pris»

« Kylian Mbappé ? Si un mec comme Deschamps - qui était quand même le prototype de l’entraîneur et du sélectionneur patron, fort, qui avait l’aura et la légitimité et à qui on ne disait pas non - est en train de lui-même comprendre les exigences des joueurs et des clubs… C’est que le virage est pris », a affirmé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.