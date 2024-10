L’équipe de France plombée par Mbappé, il balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans Kylian Mbappé, l’équipe de France s’est imposée face à Israël jeudi dernier en Ligue des Nations. Une rencontre qui a rassemblé un peu moins de 4 millions de téléspectateurs, soit la plus faible audience depuis cinq ans. Selon Julien Sorez, historien du sport, cela peut s’expliquer par le contexte post-grandes compétitions internationales, mais également par l’absence du capitaine des Bleus.

Emmenée par son capitaine du soir, Aurélien Tchouameni, l’équipe de France a ramené une victoire de son déplacement à Budapest jeudi, où elle était opposée à Israël (1-4). Un large succès pas très convaincant et qui n’a pas attiré énormément l’attention. En effet, les Bleus ont rassemblé 3,98 millions de téléspectateurs, soit la plus faible audience pour un match des hommes de Didier Deschamps depuis un match amical face à la Bolivie en juin 2019 (2-0), diffusé sur TMC devant 2,95 millions de personnes.

«Il y a peut-être une forme de lassitude»

« Comment expliquer le désamour pour les Bleus ? On a vécu un Euro assez riche avec une équipe de France qui s’est hissée jusqu’en demi-finale, même si ce n’était pas très spectaculaire, puis les Jeux olympiques au cours desquels on atteint la finale. On est dans un contexte post-grandes compétitions internationales et je ne suis pas sûr que l’espace médiatique puisse absorber du sport toute l’année avec une grande intensité. Il y a peut-être une forme de lassitude », a expliqué Julien Sorez, historien du sport et maître de conférence à l’Université Paris Nanterre, auprès du Parisien.

«Son absence peut démobiliser une partie du public»

Selon lui, l’autre facteur est l’absence du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé. « La deuxième explication renvoie à celui qui fait beaucoup parler de lui par son absence : Kylian Mbappé. C’est une tête d’affiche de l’équipe de France et son absence peut démobiliser une partie du public », a ajouté Julien Sorez.