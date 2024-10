PSG : Transfert inédit pour le Qatar, l’annonce historique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG comme de nombreux joueurs qui ont explosé plus tard, Christopher Nkunku a été interrogé sur l'éventualité d'un retour à Paris. Le joueur de Chelsea n'a pas fermé la porte, et ce serait loin d'être anodin. Et pour cause, en dehors du retour libre d'Alexandre Lettelier, aucun Titi n'a fait son retour au PSG sous l'ère QSI. Un transfert de Nkunku n'aurait donc rien d'anodin.

De retour en équipe de France, Christopher Nkunku réalise un bon début de saison à Chelsea. Il rejoint la liste des joueurs formés au PSG qui se sont fait une place en équipe de France. D'ailleurs, l'ancien joueur du RB Leipzig n'a pas fermé la porte à un retour à Paris. « Bradley a fait une bonne entrée jeudi. Depuis le début de saison, il a de bonnes statistiques, je le vois puisque je suis encore le PSG. Je lui souhaite de continuer en club mais également en Bleu. Un retour au PSG ? J’avoue ne pas savoir répondre à ça, mais c’est vrai que le Paris Saint-Germain reste un grand club, même s’il n’y a pas eu d’approche », a confié Christopher Nkunku au micro Téléfoot.

Nkunku une première sous l'ère QSI ?

Et l'éventuel retour de Christopher Nkunku au PSG serait un petit événement. En effet, dans l'ère QSI, Alexandre Lettelier est le seul joueur formé au sein du club de la capitale à avoir fait son retour à Paris. Mais le portier avait signé libre pour assurer le rôle de troisième gardien. D'ailleurs, il n'a disputé que 17 minutes au total sur seulement deux rencontres. Mais Christopher Nkunku, serait le premier vrai transfert d'un Titi pour se retour au PSG. D'autres cas ont d'ailleurs été cités ces derniers mois à l'image de Moussa Diaby, Adrien Rabiot ou encore Kingsley Coman, mais aucun n'a signé son retour pour le moment. Ce serait pour historique dans l'ère QSI.

Avant QSI, de rares exemples de retour de Titis au PSG

Mais avant l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a tout de même sorti le chéquier pour rapatrier certains joueurs formés au club. Le cas le plus connu est évidemment Nicolas Anelka qui était revenu au PSG en 2000 pour 34,5M€ en provenance du Real Madrid, quatre après son départ vers Arsenal. Dans cette liste, on peut également citer Sylvain Distin qui arrive lui aussi en 2000 en provenance de Gueugnon qui venait de remporter la Coupe de la Ligue face au PSG. Didier Domi, Francis Llacer ou encore Jérôme Leroy sont également revenu à Paris après y avoir été formés.