Real Madrid : Un problème à la Neymar pour Mbappé

Amadou Diawara

Lors de leur passage au PSG, Neymar et Marco Verratti se sont illustrés à la fois sur le terrain et en dehors. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé pourrait prendre le même chemin que ses deux anciens coéquipiers à Paris. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a été aperçu dans une discothèque de Stockholm lors de cette trêve internationale.

Victime d'une blessure à une cuisse, Kylian Mbappé a fait son retour le 2 octobre contre le LOSC. Malgré tout, le numéro 9 du Real ne participe pas à ce rassemblement de l'équipe de France. En effet, Kylian Mbappé a préféré rester à Madrid pour parfaire sa remise en forme. Toutefois, le capitaine des Bleus a été aperçu dans une discothèque de Stockholm jeudi soir, soit le même jour qu'Israël-France (1-4).

Mercato : Signé par le clan Mbappé, il a dit non au PSG ! https://t.co/wjA9YzndKM pic.twitter.com/EIfcxmb27p — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

Neymar et Verratti ont tout foutu en l'air

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur le cas Mbappé. A en croire le journaliste de RMC Sport, la star de 25 ans pourrait suivre l'exemple de Marco Verratti et de Neymar sur le plan extrasportif.

«Pour Mbappé, ça pourrait…»

« La vie qu’ils ont est complètement différente de celle du joueur de foot d’il y a 10 ou 20 ans. Le joueur aujourd’hui a deux jours, il prend un jet et se barre. Le "bien manger, bien dormir", c’est toujours la même histoire. À partir de quel moment c’est accepté par le reste du groupe, par l’entraîneur et quelles conséquences ça a sur le terrain. Dans le cas de Neymar et Verratti, ça crevait les yeux, ils ont tout foutu en l’air à cause de leurs vies. Pour Mbappé, ça pourrait… Et d’ailleurs, le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’était moi après Newcastle - PSG l’année dernière. Ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs. Il est au Real Madrid, c’est à lui de nous montrer quel tournant il veut donner à sa carrière. Il donne l’impression de vouloir se remettre à fond avec la prépa physique, on va voir. Bientôt il y a le Clasico », a déclaré Daniel Riolo.