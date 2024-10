Clash avec Mbappé, le PSG a utilisé son frère ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain n’a pas été pris par surprise lors du départ de Kylian Mbappé, puisqu’il l’avait annoncé dès juillet 2023. Cela avait d’ailleurs créé des vives tensions en interne, avec l’attaquant français qui a été écarté de la tournée estivale au Japon et prié de s’entraîner avec les indésirables, avant une réintégration après la 1ere journée de Ligue 1.

Les divorces ne se passent pas tout le temps très bien et nous en avons eu l’exemple type il n’y a pas si longtemps. Après sept années d’union, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés dans le feu et le sang, avec des nombreuses polémiques qui semblent avoir été lancées par un camp comme par l’autre.

Mbappé a failli assigner en justice le PSG

Dans une enquête publiée en juin dernier sur Blast et menée par les journalistes Romain Molina ainsi que Xavier Monnier, on apprenait déjà que l’été 2023 a été très chaud entre Mbappé et le PSG. La star française, qui avait été écartée de l’équipe première après avoir officialisé sa volonté de ne pas prolonger, aurait en effet songé à porter plainte contre son propre club.

Qui aurait tenté l’argument Ethan Mbappé

Ce n’est pas tout, puisque du côté du club parisien on aurait également fait pression sur Kylian Mbappé… avec l’aide de son frère. Ethan Mbappé espérait en effet pouvoir signer son premier contrat professionnel avec le PSG et Blast avait révélé que la direction aurait tenté de forcer la main de son grand frère pour qu’il prolonge son contrat, en utilisant cet argument comme pression.