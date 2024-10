En pleine galère au PSG, il interpelle Luis Enrique

Amadou Diawara

Etincelant avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani n'arrive pas à jouer à son meilleur niveau au PSG. Interrogé après son doublé contre la Belgique ce lundi soir, l'attaquant de 25 ans a tenté d'expliquer ses difficultés en club. Dans le même temps, Randal Kolo Muani a envoyé un message fort à Luis Enrique, le coach du PSG.

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani peine à emmagasiner les titularisations au PSG. Et lorsqu'il est utilisé, le numéro 23 parisien n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau. Au contraire, Randal Kolo Muani marche sur l'eau avec l'équipe de France. D'ailleurs, Randal Kolo Muani a été un véritable cauchemar pour la défense de la Belgique ce lundi soir.

Kolo Muani veut faire mieux au PSG

Titularisé par Didier Deschamps contre la Belgique, Randal Kolo Muani a permis à l'équipe de France de rentrer dans l'hexagone avec les trois points. Auteur d'un doublé, l'attaquant du PSG a offert la victoire aux Bleus lors de la quatrième journée de la Ligue des Nations (1-2).

«J’espère qu’il me fera aussi confiance en club»

Lors d'un entretien accordé à TF1 après le coup de sifflet final de Belgique-France, Randal Kolo Muani a fait part de sa volonté d'être aussi performant avec le PSG qu'avec la France, interpellant Luis Enrique dans le même temps. « J’aimerais bien aussi en faire de même sur le terrain dans les deux camps (en club et en sélection). Après ce sera à moi de continuer de travailler, de continuer à essayer de performer. Il faut rester dans ma bulle et rester focus. C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire. Après c’est différent, je pense que le coach (Luis Enrique) m’utilise différemment. Après je ne sais pas, ça ne va pas me déranger et je dois rester focalisé sur moi-même. Je pense que le coach me fait confiance ici. J’espère qu’il me fera aussi confiance en club », a confié le numéro 23 parisien.