Mbappé retourne sa veste, le PSG craque !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne semble clairement pas être parti du PSG dans une atmosphère optimale. Et pour cause, lors des trois derniers mois de son contrat qui a expiré en juin dernier, le joueur n’a pas été payé et réclamera son dû devant la commission paritaire des recours de la LFP ce mardi. Une position qui dérange grandement le Paris Saint-Germain pour deux raisons.

Mis de côté par le PSG à l’été 2023 pour refus d’une prolongation de contrat, Kylian Mbappé a trouvé un accord financier afin de protéger les intérêts du club parisien. Depuis son départ, Mbappé réclame une somme de 55M€ d’impayés en primes et salaires.

Mbappé : Riolo tacle le boss du PSG https://t.co/aGozLPrSHF pic.twitter.com/CJBVsS2Lt9 — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

«Le contrat initial a été légalement modifié, et également pleinement invoqué, par le joueur et le PSG»

Un litige financier qui amènent les représentants du Paris Saint-Germain à défendre une nouvelle fois la position du club ce mardi 15 octobre devant la commission paritaire des recours de la LFP. « Ce qui est en débat, et sera finalement entendu devant un tribunal approprié, c'est que le contrat initial a été légalement modifié, et également pleinement invoqué, par le joueur et le PSG - jusqu'à ce que le joueur décide alors de renier tous ses engagements en quittant le club ». a confié un salarié du Paris Saint-Germain à RMC Sport, remettant ainsi en cause la parole du joueur.

Le PSG ne comprend pas la position de Mbappé

En ce sens, l’institution PSG regretterait amèrement le désir de Kylian Mbappé et de sa famille d’aller au bout de cette affaire juridique qui porterait grandement préjudice au club du point de vue du champion de France selon RMC Sport. Et ce, bien qu’il y est passé sept saisons de sa carrière…