PSG - Mbappé : La FFF bientôt impliquée dans le litige à 55M€ ?

Le 10 mai dernier, Kylian Mbappé annonçait publiquement son départ du PSG trois mois après en avoir fait de même en coulisses. Sur la fin de la saison, Mbappé n’a pas été payé de certaines primes et salaires, pour un montant total de 55M€. La commission de recours de la LFP va statuer ce mardi 15 octobre. Toutefois, la Fédération française de football pourrait à terme faire son entrée en jeu…

Kylian Mbappé et son entourage réclame une somme totale de 55M€ pour des primes et salaires qu’il n’a pas perçu lors de ses derniers mois en tant que joueur du PSG à l’issue de la saison 2023/2024. Le Paris Saint-Germain refuserait de verser ladite somme. De quoi engendrer une confrontation entre les deux parties ce mardi 15 octobre pour la commission paritaire des recours de la Ligue de Football Professionnel.

«Kylian a tué le père», il balance sur Mbappé en direct ! https://t.co/7hiiJEy1oK pic.twitter.com/Hp2IguKuAD — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

«La commission a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une médiation entre le Paris Saint-Germain et le joueur»

Si un nouveau statu quo prend forme, les membres du comité de la LFP seraient susceptibles de prendre le temps de la réflexion pendant quelques jours avant de définitivement trancher. Le Paris Saint-Germain a d’ailleurs tenu les propos suivants à RMC Sport. « Après avoir entendu les arguments des parties mi-septembre, la commission a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une médiation entre le Paris Saint-Germain et le joueur afin de trouver un compromis à la lumière des arguments clairs du PSG ». En cas de nouveau désaccord entre les représentants du PSG et ceux de Kylian Mbappé, la commission paritaire des recours de la LFP ne sonnerait pas la fin du litige de 55M€ entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé.

La FFF ou le tribunal administratif en cas d’absence de médiation ?

D’après RMC Sport, si une médiation continuait de ne pas être acceptée par Kylian Mbappé, une autre juridiction prendrait le dossier en main. Et il se pourrait que toute cette histoire finisse par être décidée par la Fédération française de football qui est une instance footballistique de référence ou bien au CNOSF pour clore cette affaire devant un tribunal administratif ou au conseil des prud’hommes concernant les droits dont Kylian Mbappé disposent sur son ancien contrat de travail avec le PSG.