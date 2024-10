PSG : La prédiction surréaliste de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La télévision espagnole a diffusé un nouvel extrait du troisième et dernier épisode du reportage consacré à Luis Enrique. Une vidéo dans laquelle on peut voir l'entraîneur du PSG prodiguer ses conseils à ses joueurs avec le match retour contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Des conseils précieux puisque plusieurs actions décisives du PSG en ont découlé.

La saison dernière, le PSG parvenait à se hisser en demi-finale de la Ligue des champions au terme d'un sacré combat face au FC Barcelone en quart de finale. Battus 3 buts à 2 au Parc des Princes, les Parisiens n'ont pas d'autres choix que d'aller gagner en Catalogne. Ils s'y parviendront largement (4-1) et Luis Enrique n'est pas étranger à ce succès.

Luis Enrique pointe du doigt les lacunes d'Araujo...

En effet, dans un extrait du dernier épisode du reportage consacré à Luis Enrique, Movistar dévoile une vidéo sur laquelle le technicien espagnol donne ses conseils avant le match à Barcelone. Et rapidement, l'entraîneur du PSG cible un joueur : Ronald Araujo. « C'est un top joueur, mais c'est celui qui a le plus de problèmes avec le ballon », lâche Luis Enrique devant ses joueurs qui s'exécuteront avec un immense pressing sur le défenseur central uruguayen, qui finira par être expulsé après une faute sur Bradley Barcola qui filait au but.

... et voit des opportunités de loin

Autre conseil lâché par Luis Enrique : frapper de loin. « Aujourd'hui nous allons avoir des options avec ceux qui sont en dehors de la surface », assure l'entraîneur du PSG face à ses joueurs. Et là encore, ce sera payant. En effet, sur un corner frappé en retrait, Vitinha trouve les filets adverses d'un tir en dehors de la surface pour permettre au PSG d'égaliser sur l'ensemble des deux matches. Un doublé de Kylian Mbappé conclura l'affaire pour envoyer les Parisiens en demi-finale de la Ligue des champions.