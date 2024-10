Une star du PSG virée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En difficulté dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026, la Seleção inquiète son président, Lula. Le chef d’Etat brésilien estime que la Fédération brésilienne devrait se passer des joueurs évoluant dans des championnats européens, comme Marquinhos (PSG) ou Rodrygo (Real Madrid), et ne sélectionner que ceux jouant au Brésil.

Après sa défaite face au Paraguay lors de la dernière trêve internationale (1-0), le Brésil a renoué avec le succès vendredi face au Chili (1-2), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui n’a pas vraiment rassuré Lula. Selon le chef d’État brésilien, la Seleção serait bien inspirée de ne sélectionner que des joueurs évoluant au pays.

Lula ne veut plus d’”Européens” en Seleção

« Cela fait longtemps que je propose que l'équipe nationale brésilienne ait des joueurs qui évoluent dans le pays. Les deux joueurs qui ont marqué les buts contre le Chili jouent dans le championnat brésilien (Igor Jesus et Luiz Henrique jouent à Botafogo, ndlr). Nous devons donner des opportunités aux joueurs d'ici, pas à ceux qui sont invités de l'étranger. En dehors du Brésil, il n'y a pas de Garrincha, ni de Romario. Il y a beaucoup de jeunes qui, si Dieu le veut, réussiront, mais ce ne sont pas encore des stars. Ici, au Brésil, vous avez de bons joueurs de la même qualité », a déclaré Lula, dans un entretien accordé à la radio O Povo CBN de Fortaleza.

« Une équipe composée uniquement de joueurs qui disputent le championnat brésilien »

Le président du Brésil assure qu’il avait du mal à reconnaître les stars de la Seleção contre le Chili, comme Marquinhos (PSG), Rodrygo (Real Madrid) ou bien Ederson (Manchester City) : « Raphinha (FC Barcelone)? Je l’ai reconnu à ses cheveux. Je ne connaissais pas les joueurs, et ce n'est pas possible. Ces jours-ci, j'étais avec le président de la CBF à Brasilia et je lui ai dit : “Pourquoi ne convoquez-vous pas une équipe composée uniquement de joueurs qui disputent le championnat brésilien ?” », a ajouté Lula, dans des propos relayés par RMC Sport.