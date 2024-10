Mbappé accusé de viol : Le Real Madrid se lâche en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Une jeune femme aurait porté plainte suite à des faits survenus dans un hôtel de Stockholm. Avant que son nom soit évoqué dans les médias, le joueur français a évoqué une fake-news. Présumé innocent, il peut compter sur le soutien de son club.

L'escapade de Kylian Mbappé à Stockholm continue de faire couler beaucoup d’encre. Encore plus depuis que la presse suédoise a annoncé que le joueur du Real Madrid était visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. La police a ouvert une enquête et Mbappé devrait subir quelques interrogatoires dans les prochains jours, si les faits se confirment.

Mbappé clame son innocence

Avant même que la presse suédoise évoque son nom, Mbappé avait publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il accuse, sans le nommer, le PSG. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a-t-il déclaré.

Le Real Madrid au soutien de son joueur

Et le Real Madrid dans tout ça ? Fred Hermel a pu s'entretenir avec l’un des dirigeants du club espagnol. « J’ai pu parler avec un très haut responsable du Real Madrid en off. J’ai trouvé quelqu’un de très calme. Il m’a dit : “Pour nous, il n’y a pas de sujet”. Il me disait que le club était sur la même ligne que Mbappé » a confié le journaliste sur BFM TV.