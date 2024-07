Tour de France : «Pogacar ne pense qu’à se venger»

Alexandre Higounet

L’attaque de Tadej Pogacar hier mercredi dans les derniers kilomètres du col du Noyer, dans le final de l’étape arrivant à Superdévoluy, n’en finit pas de susciter des réactions. Après Lance Armstrong, qui a conseillé au champion slovène de rester plus en retrait, Tom Dumoulin, le vainqueur du Giro en 2017, s’est lui montré très critique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaque de Tadej Pogacar dans les derniers kilomètres du col du Noyer hier mercredi, dans l’étape arrivant à Superdévoluy, a suscité bien des réactions parmi les suiveurs, certains s’interrogeant notamment sur le bienfondé d’un tel mouvement alors que le maillot jaune domine largement la course et paraît de loin le plus fort.

«Pogacar ne peut accepter d’avoir été vaincu deux années de suite par Vingegaard»

A l’occasion de son podcast The Move, Lance Armstrong avait par exemple conseillé au maillot jaune de se mettre désormais plus en retrait, comme relayé par cyclismactu.net : « Ce n'était pas nécessaire. Croyez-en mon expérience : le Tour n'est pas qu'une compétition sportive, c'est aussi un évènement politique. Il n'avait aucune nécessité d'attaquer, hormis attirer encore un peu plus l'attention sur lui et les spéculations. En faisant cela, il ne va pas se faire d'amis, à la fois dans le peloton et au niveau de la presse. Je lui conseillerais de faire profil bas et de veiller à faire attention à son image. Quand j'ai vu son attaque, je me suis dit : "Oh non, ce n'est pas nécessaire. Tu as gagné le Tour, c'est fini". Il n'avait pas besoin de faire ça ».

«Cela ressemble à de l’arrogance»

Un autre ancien coureur a commenté l’attaque surprise de Pogacar dans le col du Noyer. Il s’agit de Tom Dumoulin, vainqueur du Tour d’Italie en 2017, qui s’est montré particulièrement critique avec l’attitude du maillot jaune dans les colonnes du média NOS, dans des propos également rapportés par cyclismactu.net : « C’est une pure démonstration de force. Pogacar a trois minutes d'avance, il n'est pas du tout obligé de faire ça. Il fait cela uniquement pour embêter Vingegaard. Ça ressemble un peu à de l'arrogance. Ce duel entre Vingegaard et Pogacar dure depuis trois ans maintenant et Pogacar ne peut évidemment pas accepter d'avoir été vaincu deux années de suite, donc maintenant qu'il est enfin à nouveau aux commandes, qu'il peut toucher Vingegaard, il ne pense qu'à se venger ».