Tour de France : Vingegaard à bout de force ?

Alexandre Higounet

Une nouvelle fois mis en difficulté par une attaque de Pogacar dans l’ascension du col du Noyer lors de l’étape de Superdévoluy, Jonas Vingegaard a cette fois également cédé du terrain sur Remco Evenepoel. Le champion danois vit-t-il le contrecoup de son manque de compétition et de préparation du fait de sa grave chute en avril ? Est-il en bout de course à l’entrée de Alpes ? Analyse.

Mercredi, à l’occasion de l’étape arrivant à Superdévoluy, Jonas Vingegaard a cédé sur une nouvelle attaque de Tadej Pogacar dans le col du Noyer. Seulement cette fois, le champion danois a semblé vraiment marquer le pas, se montrant également incapable de suivre Evenepoel. Ramené par un gros travail de Christophe Laporte, puis Wout Van Aert et Tiejs Benoot, Vingegaard n’a pas pu suivre non plus une nouvelle attaque d’Eveneopel dans la dernière montée, ni celle de Pogacar dans les derniers hectomètres. Pour la première fois depuis le début du Tour de France, le leader de la Visma-Lease A Bike a paru réellement dans le dur. Au point que sans l’aide de ses coéquipiers, il aurait probablement cédé plus de temps.

Si Pogacar a attaqué alors que ce n’était pas prévu…

D’ailleurs, si Pogacar a attaqué dans l’avant-dernière ascension, c’est probablement qu’il a senti que son rival était en souffrance, car son attaque n’était absolument pas programmée comme l’a reconnu son lieutenant Joao Almeida dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je ne savais pas qu'il allait attaquer. Nous avons passé une bonne journée, nous avons toujours été devant. L'échappée a mis du temps à partir, mais après ça, c'était plutôt calme ». Jonas Vingegaard est-il alors en train de lâcher physiquement, à l’inverse de la montée en puissance attendue, rattrapé par une préparation perturbée par sa grave chute au Tour du Pays Basque et son absence de compétition ?

« Je sens que je vais de mieux en mieux »

Interrogé sur le sujet après l’étape, le champion danois n’a pas accrédité cette thèse, invoquant de son côté l’argument du jour sans, allant même jusqu’à affirmer que sa forme va en fait crescendo, comme relayé par cyclismactu.net : « Aujourd'hui, je dois remercier mes coéquipiers. Tous les gars pour leur travail lors des premières heures de course, mais surtout Christophe (Laporte), Wout (van Aert) et Tiesj (Benoot). Ils ont réalisé un travail important pour moi sur les dernières ascensions. Je sens que je vais de mieux en mieux. Aujourd’hui (mercredi), ça n’était peut-être pas mon meilleur jour, mais cela peut arriver. Si ça s’avère être mon mauvais jour, alors je serai satisfait ». Vingegaard croit-il vraiment à la thèse qu’il avance ? Peut-être. Mais dans les faits, plus les jours passent, plus il apparaît en souffrance. Et plus il cède du terrain.