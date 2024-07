Tour de France : «Un instinct stupide», Pogacar ne comprend pas

Jean de Teyssière

Après l’étape de transition de mardi, cette 17ème étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy a tenu toutes ses promesses. Comme prévu, l’échappée est allée à son terme au bout d’une étape tendue, surtout au début. C’est finalement Richard Carapaz qui a passé la ligne d’arrivée le premier, pendant que Tadej Pogacar tentait une attaque dans les derniers mètres de l’ascension du col de Noyer. Une attaque stupide selon ses propres mots.

Cette 17ème étape était un bel échauffement pour les prochaines étapes de haute montagne qui promettent d'être spectaculaires ! Pour une fois, l'échappée est allée au bout et à 31 ans, l'Équatorien Richard Carapaz a remporté la première étape de sa carrière sur le Tour de France. Tadej Pogacar reste en jaune et son attaque dans les derniers mètres de la montée du col de Noyer n'aura pas eu de grands effets sur son avance au classement général. 3 minutes 11 séparent toujours Pogacar et Vingegaard.

«Visma a fait une belle course, ils étaient très agressifs»

Dans des propos tenus après la course et rapportés par le site officiel du Tour de France, Tadej Pogacar analyse cette 17ème étape : « Cette journée est passée et elle a été très bonne. C'était une étape très rapide, on avait l'impression d'assister à une course de juniors pendant 120 km ! C'était une course très dure, une de celles où l'on dépense beaucoup d'énergie. Visma-Lease a Bike a fait une belle course, ils étaient très agressifs. Je ne sais pas exactement s'ils voulaient me gêner ou nous stresser. »

«Mon attaque ? Un instinct stupide»

« Parfois, je ne sais pas pourquoi j'attaque… même moi, je ne sais plus ! C’était un instinct stupide, poursuit Pogacar. Je pense que je profitais simplement de la montée, qui était raide et super belle, et j'ai eu envie d'attaquer pour tester mes jambes dans cette troisième semaine et voir si je pouvais creuser un écart ou quelque chose comme ça. En fin de compte, c'est Remco qui a lancé une super attaque et qui s'est détaché. Sans les gars de Visma, il aurait pris encore plus de temps sur Jonas et moi. »