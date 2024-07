Tour de France : Il cite ceux qui auraient dû succéder à Hinault…

Alexandre Higounet

Alors qu’aucun coureur français n’a remporté le Tour de France depuis Bernard Hinault en 1985, certains ont pourtant été en situation de l’emporter depuis. Le cas de Laurent Fignon en 1989 mis à part, Charly Mottet, l’ancien champion des années 80 et 90, en dénombre deux, vraiment proches de la victoire selon lui. Un dans la fin des années 80, l’autre ces dernières années…

Depuis Bernard Hinault en 1985, plus aucun Français n’a jamais remporté le Tour de France, même si Laurent Fignon, déjà vainqueur en 1983 et 1984, avait frôlé la victoire lors du fameux Tour 1989, qu’il perdit pour 8 secondes face à Greg Lemond lors de la dernière étape contre-la-montre sur les Champs-Elysées, alors qu’il portait le maillot jaune au matin de l’étape.

«Les Français qui auraient vraiment pu succéder à Hinault ? J’en vois deux…»

Pourtant, certains coureurs français ont réellement été en mesure de remporter le Tour de France depuis. Interrogé par le quotidien L’Equipe, Charly Mottet, lui-même un grand coureur des années 80 et 90, ancien quatrième du Tour de France, a révélé selon lui les deux Français qui ont réellement été en situation de ramener le maillot jaune à Paris, l’épisode Laurent Fignon de 1989 mis à part : « Des Français qui auraient vraiment pu succéder à Bernard Hinault ? Il y en a eu deux. Jean-François Bernard en 1987 et Thibaut Pinot en 2019. Ils ont eu de la malchance, ils ne sont pas battus sur leur vraie valeur. Si Jeff ne crève pas au col de Tourniol, et si on n’organise pas avec l’équipe Renault (en fait Système U à l’époque) un coup de Trafalgar au ravitaillement juste après, il aurait été avec Roche et Delgado à l’arrivée à Villard-de-Lans et il aurait gagné le Tour. Pareil pour Thibaut, il a été trahi par son physique fragile ».

Pinot était clairement le plus fort en 2019

Au-delà du cas incontestable de Jean-François Bernard, mais qui remonte à une époque où les coureurs français étaient encore à la lutte pour la victoire finale, l’analyse de Mottet sonne juste pour Pinot, dont l’histoire ne mesure pas à quel point il a été proche de remporter le Tour de France en 2019, ce qui aurait constitué un exploit incroyable. Car cette année-là, le Français était clairement le plus fort du peloton, il l’avait montré lors de la traversée des Pyrénées, et lors des premières étapes alpestres, il avait encore fait jeu égal avec le futur vainqueur Egan Bernal alors qu’il était déjà diminué par sa blessure à la cuisse (qui l’a contraint à l’abandon à deux jours de l’arrivée), ce qui laisse supposer qu’il aurait pu encore le dominer s’il avait été à 100% de ses moyens.