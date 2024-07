Tour de France : Pogacar soulagé, un grand danger a été évacué

Alexandre Higounet

Au sortir de l’étape disputée mardi entre Gruissan et Nîmes, remportée au sprint par Jasper Philipsen, Tadej Pogacar n’a pas hésité à exprimer son soulagement. Surprenante à première vue, cette confidence du Slovène ne doit en fait rien au hasard, car il venait d’échapper à un grand danger. Explication.

Hier mardi, au matin de l’étape entre Nîmes et Gruissan, le10sport.com a analysé que Jonas Vingegaard pouvait voir s’ouvrir devant lui la dernière opportunité de renverser la table et de remettre les compteurs à niveau pour la quête du maillot jaune, lui qui est pour l’instant à plus de trois minutes de Tadej Pogacar au général. En effet, l’étape allait se dérouler sur un parcours régulièrement soumis au vent, et la probabilité de bordure était réelle, un terrain largement favorable à la formation Visma-Lease A Bike, composée de nombreux flandriens spécialistes de l’exercice (Van Aert, Laporte, Benoot,etc) qui ont maltraité l’équipe UAE à plusieurs reprises sur ce Tour, parvenant à isoler Pogacar à plusieurs reprises dans le vent.

«Je suis heureux que l’étape n’ait pas été aussi venteuse que prévu»

L’hypothèse d’une grande offensive de l’équipe hollandaise pour mettre un grand bazar dans le peloton, déstabiliser le maillot jaune et lui reprendre du temps apparaissait réelle. Seulement le vent n’a finalement pas été au rendez-vous, ce qui a empêché toute véritable offensive de la part des Visma-Lease A Bike.

Si Pogacar se laisser aller à exprimer son soulagement…

Interrogé à l’arrivée, Tadej Pogacar ne s’y est pas trompé, le maillot jaune n’hésitant pas à exprimer son soulagement dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis heureux que l'étape d'aujourd'hui n'ait pas été aussi venteuse que prévu. Il y a eu des moments cruciaux où nous devions rester vigilants, mais sinon c'était une étape facile et je suis content qu'elle soit déjà passée ». Le fait que Pogacar se laisse aller à reconnaître avoir été inquiet au départ de l’étape en dit long sur la menace qu’il ressentait en cas de vent. L’absence de vent a d’ailleurs probablement contraint Jonas Vingegaard à laisser passer sa dernière opportunité de renverser le Tour de France. Car le projet d’une grande offensive des Visma-Lease A Bike lors de l’étape d’Isola 2000, qui se murmure sur la route du Tour, apparaît promis à l’échec compte tenu des forces en présence, à moins d’une défaillance physique du Slovène.