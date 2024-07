Tour de France : La condition qui aurait fait gagner Thibaut Pinot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant de très longues années qu’on attend de revoir un Français remporter le Tour de France. Parfois, on y a cru grâce aux exploits de certains. Ça a notamment été le cas ces dernières années avec Thibaut Pinot. Malheureusement, celui qui est aujourd’hui à la retraite n’a jamais pu ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Certains pensent toutefois que Pinot aurait pu le faire… à certaines conditions.

En 2014, Thibaut Pinot était parvenu à terminer 3ème du Tour de France, année lors de laquelle il avait également remporté le maillot blanc. Mais bien évidemment, le rêve du Français était le maillot jaune. Quelques années plus tard, Pinot faisait partie des favoris pour remporter la Grande Boucle. C’était notamment le cas lors du Tour de France 2019 lors duquel il était le principal rival d’Egan Bernal. Si le Colombien l’avait emporté cette année-là, Thibaut Pinot avait lui dû abandonner à quelques jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées.

« Chez Ineos, il aurait gagné le Tour »

Aujourd’hui à la retraite, Thibaut Pinot n’aura donc jamais remporté le Tour de France. Spécialiste tactique chez Visma-Lease, Patrick Broe estime que le Français aurait pu être sacré sur la Grande Boucle. Pour cela, il aurait fallu qu’il quitte la FDJ. « J’aurais adoré voir Thibaut Pinot chez Visma ou même ailleurs. Regardez Romain Bardet, il a pris un risque. OK, il n’a pas gagné le Tour chez DSM mais il a pris le maillot jaune en gagnant une étape. Donc j’aurais adoré voir Pinot, peut-être une saison chez Ineos… Chez Ineos, il aurait gagné le Tour. Facilement. Il était tellement bon… Il était aussi bon que Bernal, sinon meilleur encore. Attention, je ne critique pas la FDJ et peut-être que Pinot lui-même n’en avait pas envie et c’est bien aussi. C’est un être humain normal », a-t-il expliqué sur RMC.

« Si Thibaut Pinot veut sortir de sa retraite… »

Il a ensuite lâché à propos de Thibaut Pinot : « Si Thibaut Pinot veut sortir de sa retraite pour une année, faites-le moi savoir (sourire). Parce que vraiment, je ne pense pas que le public français sait à quel point il était bon. C’est ce que je trouve un peu triste en regardant la saison 1 de la série Netflix ("Au cœur du peloton"), ce moment où Pinot dit qu’il ne pense pas être suffisamment bon pour mériter tout ce soutien. C’est ce que je trouve fou, il ne sait même pas lui-même à quel point il est talentueux. Thibaut Pinot était le meilleur grimpeur entre 2016 et 2019. Ses watts, à cette période, étaient tellement bons comparés à la concurrence. Même l’an dernier. Il est un incroyablement bon grimpeur. S’il veut aller en Sierra Nevada pour une dernière… dites-le moi ! Même l’année dernière, il planait ».