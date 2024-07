Tour de France : Catastrophe après cette chute ? Il rassure tout le monde

Jean de Teyssière

Au terme d’une étape de transition entre Gruissan et Nîmes, Jasper Philipsen s’est imposé au sprint sans trop de difficultés. La faute à une grosse chute de Biniam Girmay à 1km 500 de l’arrivée. Philipsen prend 50 points et pourrait prendre le maillot vert s’il remporte les futurs sprints intermédiaires. De son côté l’Érythréen a donné de ses nouvelles et il devrait pouvoir continuer.

La 16ème étape du Tour de France était la dernière pour les sprinteurs et Biniam Girmay a fait la mauvaise opération de la journée. Alors qu’il se battait pour le sprint final, il a chuté sur un rond-point à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée, laissant Jasper Philipsen s’imposer. Le cycliste d’Alpecin-Deceuninck marque 50 points et revient à seulement 32 points de Girmay. La course au maillot vert est relancée.

«Je n’ai rien pu faire»

Dans des propos relayés sur le site officiel du Tour de France, le malheureux Biniam Girmay raconte sa chute si près de l’arrivée à Nîmes : « Malheureusement, l'arrivée d'aujourd'hui n'a pas été facile. Nous savions que c'était la dernière étape dd sprint et tout le monde était encore plus excité, à faire le maximum pour rejoindre l'avant de la course. J'essayais aussi d'y aller. Il y a eu plusieurs ronds-points dans les 10 derniers kilomètres. C'était étroit à chaque rond-point et soudain, je ne sais pas avec quel coureur d’EF mais nos guidons se sont touchés, il m’a percuté et je n’ai rien pu faire, je me suis retrouvé par terre. »

«Je suis capable de rouler»

« Mais heureusement, je suis capable de rouler, c'est une bonne chose. Je me suis blessé au genou et j'ai deux points de suture au coude, mais ce n'est pas un problème. Je vais bien mentalement, donc on verra demain et j'espère que ça ira. Quand j'ai chuté et que je me suis relevé, j'ai vu que je pouvais faire du vélo et ça m’a soulagé, rassure l’Érythréen. Ce n’est pas un problème de perdre ce maillot ou de le garder, j'aimerais juste arriver à Nice sans problème. Maintenant, ce n'est pas encore fini, alors je vais essayer de me battre. »