Tour de France : Il avance une preuve que Vingegaard peut revenir !

S’il est distancé de plus de trois minutes au classement général par Tadej Pogacar, qui l’a de surcroit largement dominé lors de la traversée des Pyrénées, Jonas Vingegaard apparaît toujours en mesure de renverser la tendance. Interrogé sur le sujet, Richard Virenque avance un argument intéressant pour en apporter la preuve.

Alors qu’il a été largement dominé par Tadej Pogacar à l’occasion de la traversée des Pyrénées, Jonas Vingegaard est-il définitivement hors-jeu pour la victoire finale du Tour de France ? L’écart supérieur à trois minutes le séparant du maillot jaune est-il devenu rédhibitoire ?

Le Danois n’a pas renoncé à se battre

Pas pour le premier concerné, qui a affirmé lundi lors de la journée de repos sa volonté de se battre jusqu’au bout pour la victoire et qu’elle restait tout à fait jouable : « J'ai gagné le Tour deux fois, je ne suis pas là pour finir deuxième. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de gagner. Je préfère essayer d'attaquer Tadej pour la première place plutôt que de regarder derrière. Je n'ai pas perdu la foi du tout et je crois toujours que c'est possible. Evidemment que je ferai tout pour gagner. Pogacar a l'air très fort mais on a vu par le passé qu'il pouvait avoir un jour sans. Peut-être que ça lui arrivera dans la troisième semaine, on ne sait jamais. Je n'ai jamais failli mentalement. Je continuerai à me battre. Nous verrons le classement dans une semaine. Je n'ai pas perdu espoir, je continue à croire que c'est possible. Nous l'avons prouvé les deux dernières saisons, nous devons continuer à croire en nous ».

«Vingegaard doit se sentir de mieux en mieux car il a attaqué»

Interrogé sur le sujet par cyclismactu.net, Richard Virenque confirme que Jonas Vingegaard est toujours dans les clous. Mieux, l’ancien meilleur grimpeur du Tour de France voit dans l’attaque du Danois dimanche dans le Plateau de Beille le signe qu’il se sent de plus en plus fort et que cela pourrait annoncer une très grosse troisième semaine de sa part : « Jonas Vingegaard est impressionnant, après trois mois sans compétition, il est au contact avec l'intouchable Tadej Pogacar. Vingegaard doit se sentir de mieux en mieux, il l'a attaqué sur la 15e étape. Pour l'instant, Pogacar a la main sur le Tour, mais il n'est pas à l'abri d'un renversement de situation dans les derniers jours. L'avantage de Pogacar, c'est que Vingegaard revient d'une blessure. Plus ça va aller et plus ça va s'inverser. Il a profité de cet avantage là pour prendre 3 minutes. Maintenant, il faut qu'il gère bien cette fin de Tour. (…) Il sait très bien que la menace est toujours présente, 3 minutes, ce n'est pas encore un matelas de sécurité ».