Tour de France - Pogacar : Coup de théâtre signé Vingegaard ?

Pierrick Levallet

Tout se déroule à merveille pour Tadej Pogacar dans cette édition 2024 du Tour de France pour le moment. Le Slovène domine et détient toujours le maillot jaune. Mais au fil des étapes, la forme de Jonas Vingegaard s’améliore. De ce fait, le coureur de Team Visma pourrait rattraper son retard sur Tadej Pogacar dans les ultimes étapes du Tour.

Pour le moment, ce Tour de France se déroule comme prévu pour Tadej Pogacar. Le Slovène détient toujours le maillot jaune et a même quelques minutes d’avance sur son principal rival, Jonas Vingegaard. Il faut néanmoins dire que le coureur de Team Visma a entamé la Grande Boucle en revenant tout juste de blessure. Mais au fil des étapes, le Norvégien se sent de mieux en mieux. Tadej Pogacar pourrait ainsi voir son adversaire refaire son retard dans les ultimes étapes du Tour.

«Il n’est pas à l’abri d’un renversement de situation dans les derniers jours»

« Jonas Vingegaard est impressionnant, après trois mois sans compétition, il est au contact avec l’intouchable Tadej Pogacar. Vingegaard doit se sentir de mieux en mieux, il l’a attaqué sur la 15e étape. Pour l’instant, Pogacar a la main sur le Tour, mais il n’est pas à l’abri d’un renversement de situation dans les derniers jours » a indiqué Richard Virenque à Cyclism’Actu.

«Il faut qu’il gère bien cette fin de Tour»

« L’avantage de Pogacar, c’est que Vingegaard revient d’une blessure. Plus ça va aller et plus ça va s’inverser. Il a profité de cet avantage là pour prendre 3 minutes. Maintenant, il faut qu’il gère bien cette fin de Tour. Il est sur une année exceptionnelle et est bien parti pour faire le doublé Giro-Tour. Pour l’instant, tout est bon pour lui, mais on n’est jamais à l’abri » a-t-il ensuite poursuivi. Tadej Pogacar est prévenu.